Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entrevista

'Acho que foi injustiçado', diz Mamma Bruschetta sobre Moacyr Franco

'Ele é qualidade brasileira, um homem que representa o povo brasileiro. Saiu de Ituiutaba em Minas Gerais pra ganhar o mundo', disse ela, em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 12:31
Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschetta
A apresentadora Mamma Bruschetta defendeu o humorista Moacyr Franco, que foi demitido do SBT após 20 anos de emissora em 2017.
À época, Moacyr causou polêmica ao afirmar que recebia um salário "insignificante" de R$ 40 mil reais.
"Ainda acho que ele foi muito injustiçado. Amo o Moacyr Franco de paixão. E muita gente nem sabe quem é. [...] Moacyr Franco merecia, e merece ainda, estar na televisão o tempo inteiro", afirmou em entrevista ao programa "Superpop" da última quarta-feira, 18.
E prosseguiu: "Ele é qualidade brasileira, um homem que representa o povo brasileiro. Saiu de Ituiutaba em Minas Gerais pra ganhar o mundo."
"Fiquei muito triste quando ele saiu do SBT. E mesmo quando ele tava no SBT, eu sempre senti uma coisa que me dava dó de ver que ele não era bem aproveitado pelo talento que ele tem nesse mundo", contou Mamma, que acrescentou que "se ele tivesse nos Estados Unidos, na Europa, seria um grande astro da televisão e do cinema".
Em determinado momento do programa, a apresentadora do "Fofocalizando" chegou a se emocionar: "Algumas músicas dele me lembram minha mãe, me lembram minha Nonna, me lembram alguns amores que eu tive."
"Me vem na mente um homem que tem uma alma de poeta, que não é desse mundo, que tem uma vibração tão forte nas suas letras que consegue envolver a gente sem a gente lembrar que ele é palhaço, humorista", opinou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados