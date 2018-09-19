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Tendência?

'Acho muito invasivo ligar direto', diz Fernanda Souza sobre ligações

Atriz e apresentadora respondeu a uma série de perguntas em seu canal no YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 18:47

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 18:47

Há quem diga que em tempos de WhatsApp ligação virou prova de amor. Essa é a realidade da atriz e apresentadora Fernanda Souza, que na última semana publicou um vídeo em seu canal respondendo perguntas e tocou no assunto.
A pergunta era: "Qual o seu toque de celular?". A youtuber respondeu com o bom humor característico: "Meu celular nunca está para fazer barulho. Eu não gosto do barulho do WhatsApp, telefone ligando... Queria entender por que as pessoas ligam umas para as outras. Ligar para mim, nos dias de hoje, é tipo aparecer na porta da casa da pessoa, bater e falar: 'quero almoçar'. Quando vou ligar pra alguém, pergunto: 'posso te ligar?', porque acho muito invasivo ligar direto".
. Crédito: Reprodução/Instagram @fernandasouzaoficial

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