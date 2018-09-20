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'Achei que eu ia morrer', afirma Dani Calabresa após cirurgia

Na 'Dança dos Famosos', atriz tirou pedra do rim e garantiu: 'Quero tentar dançar domingo''
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 16:54

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 16:54

A atriz Dani Calabresa tranquilizou seus fãs após passar por uma cirurgia para a retirada de uma pedra no rim na última segunda-feira, 17. Mesmo recém-operada, ela garante que tem intenção de não ficar de fora da próxima etapa da Dança dos Famosos, no domingo, 23.
Dani Calabresa na "Dança dos Famosos" Crédito: Reprodução/Instagram @calabresadani
"Estou viva. Bem é outra história, né, mas estou me recuperando", afirmou em stories publicados em seu Instagram na quarta-feira, 19.
Dani ainda descreveu o momento como a "pior dor do mundo": "Já tive pedra antes, operei em 2012. Mas segunda-feira, amor, achei que eu ia morrer. Minha mão tava formigando, fechou... Não conseguia nem abrir meus dedos."
"Quero agradecer ao motorista do Uber, a todas as enfermeiras que me ajudaram. Eu lá, toda vomitada, sofrendo de dor, o Dr. João, a equipe inteira, vocês me salvaram. Obrigada meu Deus pela oportunidade que eu tive", ressaltou.
"Queria compartilhar que, enquanto eu tava lá, também me preocupava com a Dança dos Famosos. Eu preciso tentar dançar domingo! É uma coisa louca, Brasil, a gente entra pra aprender a dançar, quando vê já tá super apegada", garantiu.
"Amo meu professor, parece que conheço ele há mil anos. Não tenho intenção de ganhar, mas participar e fazer bonito é tão legal e tão feliz."
"Obrigada pelas mensagens e pela torcida. Quero tentar dançar domingo, vamos ver, né? Querer é uma coisa... Saúde em primeiro lugar. Se der, quero ensaiar sexta e sábado e quicar minha bunda domingo", concluiu Dani.

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