Acaba namoro de Bruna Linzmeyer e Priscila Fiszman

Ver essa foto no Instagram

docinho, o que chamamos de namoro acabou, mas o carinho que tenho por esses três primeiros anos da nossa história é imenso. contigo sempre descobri novos jeitos de ser e de me relacionar. fico orgulhosa e feliz de saber que a gente não se perdeu nesse transformar. tmj sempre, seja qual encaixe e jeito que vier, que lindo que a gente se tem nessa vida ♡ toda minha alegria e amor, bruna