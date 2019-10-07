Home
Acaba namoro de Bruna Linzmeyer e Priscila Fiszman

As bonitas estavam há três anos juntas, segundo a atriz, que fez post no Instagram para registrar o fim do relacionamento

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 09:09

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Bruna Linzmeyer Crédito: Globo/Raquel Cunha

Acabou o amor entre Bruna Linzmeyer e Priscila Fiszman, que estavam há três anos juntas. A separação foi anunciada pela atriz, que foi à web para explicar o fato. 

"Docinho, o que chamamos de namoro acabou, mas o carinho que tenho por esses três primeiros anos da nossa história é imenso", começou Bruna, que fez textão com direito a foto das duas no Instagram

Nos comentários, os fãs elogiaram a conduta madura da forma como a global tratou o assunto e desejaram mensagens de paz e felicidade: "Sucesso para as duas". Outro internauta continuou: "Que sejam felizes". 

