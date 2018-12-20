Protocolo

A pedido de Meghan Markle, príncipe Harry quebra tradição de 20 anos

Meghan Markle tem pouco tempo na família real, mas já quebrou uma série de protocolos

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 12:21
Príncipe Harry e Meghan Markle saindo do Castelo de Cardiff, no País de Gales Crédito: Reprodução/Instagram @bethshoreyphotoj
Após se casar com Meghan Markle, 37, o Príncipe Harry, 34, teve de abrir mão de alguns costumes, dentre eles, uma tradição da família real da qual ele fez parte por 20 anos.
Segundo o jornal britânico Daily Mail, o monarca deixou de participar do time de caça real a pedido de Markle, devido ao amor da Duquesa de Sussex pelos animais.
Fontes próximas afirmaram ao jornal que a família teme que a decisão afaste Harry de seu irmão, Willian.
MARKLE DE VOLTA NO INSTAGRAM
Nesta terça-feira (18), o perfil de Meghan Markle no Instagram voltou ao ar por algumas horas. A conta mostrava as imagens publicadas por Markle antes de assumir seu relacionamento com Harry.
Segundo o repórter Omid Scobie, que cobre a família real para veículos norte-americanos, a conta ficou disponível para o público por uma falha no sistema da rede. Os fãs da família real notaram ainda que as fotos do período em que ela estava junto com o príncipe não voltaram ao ar, podendo ter sido arquivadas pela Duquesa.
A atriz desativou seu perfil em janeiro, após assumir o noivado. Na época, foi noticiado que a decisão de fechar a conta foi da própria Markle.
Fonte: Folhapress. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'
Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder

