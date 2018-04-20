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Síria

A ONU vai mesmo trazer a família de Kaysar para o Brasil?

Tiago Leifert fez o anúncio ao vivo na final do 'BBB', mas o órgão que cuida do assunto afirma que não recebeu nenhum contato da Globo

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 19:03
Apesar da animação durante o programa, há questões sobre como a ONU vai agir para trazer a família de Kaysar Dadour para o Brasil Crédito: Paulo Belote | Globo
Durante a final da 18ª edição do Big Brother Brasil nesta quinta-feira (19) o apresentador Tiago Leifert falou ao participante Kaysar Dadour, que ficou na segunda colocação, que a Organização das Nações Unidas (ONU) vai ajudar a trazer sua família da Síria. Kaysar veio ao Brasil como refugiado sírio em 2014, escapando da guerra civil que assola o país, deixando os pais para trás.
Apesar da animação na hora do programa, no Vídeo Show do dia seguinte, sexta-feira (20) Leifert explicou que conversou com Kaysar e baixou o tom sobre o assunto. "A ONU não vai entrar lá [na Síria] falando 'cadê a família do Kaysar?', não é isso. Ela é uma organização humanitária que consegue responder as perguntas que ele tem", explicou o apresentador.
Procurado pela reportagem, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), órgão da ONU que cuida desses assuntos, afirma que a Globo não entrou em contato para falar sobre as tratativas de trazer os pais de Kaysar ao Brasil, pontuando que o processo de reunião familiar é complexo e definido em lei.
A reportagem pediu esclarecimentos sobre o assunto para a Globo, mas até o momento da publicação não obteve resposta.

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