'A masculinidade é uma prisão', diz Brad Pitt ao falar de 'Ad Astra'

Brad Pitt está sob todos os holofotes após contracenar em "Era Uma Vez... Em Hollywood", de Quentin Tarantino - filme que ainda está em cartaz no Brasil. Mas em breve o bonitão vai voltar ao tapete vermelho com "Ad Astra", longa que narra uma odisseia espacial de James Gray e questiona valores associados à masculinidade.
Em entrevista à agência espanhola EFE, o ator chegou a falar sobre o tema: "Crescemos com esta ideia de que a masculinidade consiste em ser forte, não mostrar fragilidade, que não te faltem o respeito. Mas essa ideia é uma prisão que impede você de aprender com os seus passos em falso, suas zonas mais frágeis, em uma barreira que impede você de se abrir ao que ama".
Em "Ad Astra", Brad dá vida a um astronauta que viaja para o espaço para procurar seu pai, que está desaparecido há anos em uma missão que coloca em perigo toda a espécie humana. O novo longa com o galã, que também assina a produção do filme, entrará em cartaz no próximo dia 26 de setembro.