'A masculinidade é uma prisão', diz Brad Pitt ao falar de 'Ad Astra'

Em entrevista à agência espanhola EFE, o ator chegou a falar sobre o tema: "Crescemos com esta ideia de que a masculinidade consiste em ser forte, não mostrar fragilidade, que não te faltem o respeito. Mas essa ideia é uma prisão que impede você de aprender com os seus passos em falso, suas zonas mais frágeis, em uma barreira que impede você de se abrir ao que ama".