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Novo filme

'A masculinidade é uma prisão', diz Brad Pitt ao falar de 'Ad Astra'

Brilhando em 'Era Uma Vez... Em Hollywood', o galã se prepara para estrear em 'Ad Astra', seu novo filme, que estreia no dia 26 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2019 às 09:23

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 09:23

Crédito: Reprodução/Instagram @nerd.break
Brad Pitt está sob todos os holofotes após contracenar em "Era Uma Vez... Em Hollywood", de Quentin Tarantino - filme que ainda está em cartaz no Brasil. Mas em breve o bonitão vai voltar ao tapete vermelho com "Ad Astra", longa que narra uma odisseia espacial de James Gray e questiona valores associados à masculinidade. 
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Em entrevista à agência espanhola EFE, o ator chegou a falar sobre o tema: "Crescemos com esta ideia de que a masculinidade consiste em ser forte, não mostrar fragilidade, que não te faltem o respeito. Mas essa ideia é uma prisão que impede você de aprender com os seus passos em falso, suas zonas mais frágeis, em uma barreira que impede você de se abrir ao que ama". 
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Em "Ad Astra", Brad dá vida a um astronauta que viaja para o espaço para procurar seu pai, que está desaparecido há anos em uma missão que coloca em perigo toda a espécie humana. O novo longa com o galã, que também assina a produção do filme, entrará em cartaz no próximo dia 26 de setembro. 

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