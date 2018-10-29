'A gente não tem planos de voltar', diz Bruna Marquezine sobre Neymar

Quem torce para a volta do casal Brumar pode perder as esperanças. É que Bruna Marquezine diz que não há chance de os dois voltarem a se relacionar e que o término do namoro, desta vez, é oficial e definitivo.

"Estamos terminados e a gente não tem planos de voltar", disse a atriz em entrevista a Amaury Jr. Bruna disse ainda que está curtindo sua nova vida de solteira, mas não quis entrar em detalhes sobre o término: "Não gosto de dar detalhes, isso é tão íntimo, tão pessoal. Mas é mentira que o término foi por eu não querer morar em Paris. Ninguém sabe o motivo, ninguém acertou. O que fica é o respeito e o carinho por tudo o que foi vivido. Eu entendo a curiosidade, mas isso é pessoal e delicado, não é algo pra ser dividido publicamente".