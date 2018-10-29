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'A gente não tem planos de voltar', diz Bruna Marquezine sobre Neymar

Será que agora é definitivo mesmo?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 12:53

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 12:53

Quem torce para a volta do casal Brumar pode perder as esperanças. É que Bruna Marquezine diz que não há chance de os dois voltarem a se relacionar e que o término do namoro, desta vez, é oficial e definitivo.
. Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr
"Estamos terminados e a gente não tem planos de voltar", disse a atriz em entrevista a Amaury Jr. Bruna disse ainda que está curtindo sua nova vida de solteira, mas não quis entrar em detalhes sobre o término: "Não gosto de dar detalhes, isso é tão íntimo, tão pessoal. Mas é mentira que o término foi por eu não querer morar em Paris. Ninguém sabe o motivo, ninguém acertou. O que fica é o respeito e o carinho por tudo o que foi vivido. Eu entendo a curiosidade, mas isso é pessoal e delicado, não é algo pra ser dividido publicamente".

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