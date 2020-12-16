'A Fazenda 12': Mariano diz que fez sexo com Jake: 'Estava empedrado'

Não é de hoje que Marino e Jakelyne Oliveira estão vivendo um amor desde que começou A Fazenda 12. Na madrugada desta quarta (16), durante a última festa do reality, o sertanejo afirmou que fez sexo com a Miss Brasil 2013.
O cantor conversava com Lipe Ribeiro quando soltou: "Foi sólido o negócio. Quase igual à dor do parto. Tá ligado pedra no rim? Rasgou a uretra, estava empedrado. Se ela engravidasse, podia nascer com 70 anos de tão velho que estava".
Lipe se deixou cair no sofá e começou a rir da comparação que Mariano fez, indicando que ele não fazia sexo há muito tempo.