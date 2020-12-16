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"Igual à dor do parto"

'A Fazenda 12': Mariano diz que fez sexo com Jake: 'Estava empedrado'

Sertanejo conversava com Lipe Ribeiro na festa da madrugada desta quarta (16) quando indicou que não fazia sexo há muito tempo

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 10:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 10:55
"A Fazenda 12": Lipe e Mariano conversam durante última festa Crédito: Record TV/Reprodução
Não é de hoje que Marino e Jakelyne Oliveira estão vivendo um amor desde que começou A Fazenda 12. Na madrugada desta quarta (16), durante a última festa do reality, o sertanejo afirmou que fez sexo com a Miss Brasil 2013
O cantor conversava com Lipe Ribeiro quando soltou: "Foi sólido o negócio. Quase igual  à dor do parto. Tá ligado pedra no rim? Rasgou a uretra, estava empedrado. Se ela engravidasse, podia nascer com 70 anos de tão velho que estava". 

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Lipe se deixou cair no sofá e começou a rir da comparação que Mariano fez, indicando que ele não fazia sexo há muito tempo. 

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