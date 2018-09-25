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2 meses juntos

30 anos mais novo, namorado de ex-BBB Ieda se declara: 'Minha menina'

'Sou teu', completou o empresário Marcelo Gomes, o eleito da ex-sister
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 12:56

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 12:56

O advogado e empresário Marcelo Gomes não economizou romantismo ao se declarar para a namorada, a ex-BBB Ieda, em comemoração a mais um mês de namoro. Aos 72 anos e com um jovem 30 anos mais novo do que ela, a gaúcha diz que está vivendo dias de completo romance.  
Marcelo Gomes e a ex-BBB Ieda: os dois estão vivendo dias de romance e já contabilizam mais de dois meses de amor Crédito: Reprodução/Instagram @iedawobetoreal
Oh Happy Day... mais um dia, mais uma comemoração... Meus dias são assim contigo, sempre uma festa!!! Parabéns para nós, por nossas escolhas... Minha Menina, que possamos viver esse AMOR em sua plenitude, nos dedicando todos os dias um ao outro... sou teu! Feliz mesversário para nós que sorrimos com os olhos, mas gargalhamos com a alma!!! Olhos nos olhos, pernas nas pernas e um brinde p/ nós!!! ..Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar eu quero estar o tempo inteiro..., escreveu o paulista.
Ieda e Marcelo estão comemorando dois meses juntos. Ele a conheceu no Big Brother Brasil 17, pela televisão e depois a paquerou pelas redes sociais até chegar a ir atrás dela, no Sul.
Ieda retribuiu a fofice: Quando a felicidade é constante, com admiração e respeito caminhando junto o amor e real...bora comemorar mais um mês de cumplicidade. Segundo o jornal Extra, a ex-BBB prefere não falar a idade do namorado. "Ele tem quase 40 anos", limita-se.

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