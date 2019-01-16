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'Volte logo', escreve filho de Arlindo Cruz

Cantor ficou mais de um ano internado por causa de um AVC e se recupera em casa

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 15:56

Publicado em 

16 jan 2019 às 15:56
Arlindinho e o pai, o músico Arlindo Cruz Crédito: Insragram/@arlindinhooficial
Arlindo Cruz, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), se recupera em casa desde julho do ano passado após mais de um ano internado. Os filhos do cantor publicam com frequência mensagens de apoio e amor ao pai.
"Nunca serei 1% do que você é. Você é gênio, fora de série, acima da média e, na minha opinião, o maior compositor da história do samba. Obrigado por tudo que faz por mim, por me dar teu nome, teu apoio , teu axé", escreveu o filho dele Arlindinho.
"Saiba que o mundo ainda precisa e muito das tuas obras, então volte logo para expor tuas ideias", pediu, na legenda de uma foto que aparece com o rosto colado ao do pai. "Quero muito saber o que pensa sobre o nosso País e sobre o momento que a nossa sociedade vive. Serei eternamente um bom aprendiz de Arlindo Cruz", completou.

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