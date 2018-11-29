'Volta que ainda tenho muito o que aprender', declara filho do cantor

Os músicos Arlindo Cruz e Arlindinho Crédito: Instagram/@arlindinhooficial

Rostos coladinhos, frente a frente. Esta é a imagem que representa o desejo de Arlindinho para que o pai volte a ter uma vida plena. A foto foi publicada nesta quarta-feira, 28, no perfil pessoal no Instagram.

Arlindo Cruz sofreu um AVC em 2017 e ficou internado no hospital por quase um ano. Após receber alta, se recupera em casa, com ajuda da família e amigos. O músico tenta resgatar movimentos básicos do corpo, além da fala.

Nesta quarta-feira, Arlindinho fez um relato emocionante na página oficial dele no Instagram. "Enquanto Deus me der forças, eu vou lutar pelo teu nome, pela tua família, pelo teus princípios, pois o pouco que eu sei você me ensinou. Volta que ainda tenho muito o que aprender", desabafou.