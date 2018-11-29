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RECUPERAÇÃO

'Volta que ainda tenho muito o que aprender', declara filho do cantor

Arlindinho faz desabafo e emociona fãs do músico, que tenta se recuperar das consequências de um AVC há mais de um ano

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 16:38
Os músicos Arlindo Cruz e Arlindinho Crédito: Instagram/@arlindinhooficial
Rostos coladinhos, frente a frente. Esta é a imagem que representa o desejo de Arlindinho para que o pai volte a ter uma vida plena. A foto foi publicada nesta quarta-feira, 28, no perfil pessoal no Instagram.
Arlindo Cruz sofreu um AVC em 2017 e ficou internado no hospital por quase um ano. Após receber alta, se recupera em casa, com ajuda da família e amigos. O músico tenta resgatar movimentos básicos do corpo, além da fala.
Nesta quarta-feira, Arlindinho fez um relato emocionante na página oficial dele no Instagram. "Enquanto Deus me der forças, eu vou lutar pelo teu nome, pela tua família, pelo teus princípios, pois o pouco que eu sei você me ensinou. Volta que ainda tenho muito o que aprender", desabafou.
Em agosto, Arlindinho publicou uma foto em homenagem ao pai e expressou o desejo de ficar ao lado dele o máximo possível. "Sou filho, sou pai e tenho muita sorte. Deus me deu a oportunidade de ter você aqui por mais tempo. Vou aproveitar tudo que não aproveitei antes e serei o melhor filho do mundo, pois tenho além do ídolo, o pai mais atencioso, talentoso", escreveu na legenda da imagem.

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