'Você, mulher, pode até ser homem se quiser', diz Thammy Miranda

Thammy Miranda Crédito: Instagram | @thammymiranda

Thammy Miranda, que é homem trans, publicou uma mensagem em sua conta no Instagram respondendo às pessoas que lhe desejaram "feliz dia das mulheres" em tom depreciativo.

O filho de Gretchen postou uma foto de um momento anterior à mudança, e escreveu: "Essa mulher que está aqui na foto mostra exatamente a força que a mulher tem! Você, mulher, pode ser até homem se você quiser!"

"E pra vocês, homens que vem aqui me desejar 'feliz dia das mulheres', agradeço de coração, pois foi essa mulher aí da foto que me fez o homem que sou hoje. Bem, mas infinitamente bem mais evoluído que vocês!", concluiu.