Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia Internacional da Mulher

'Você, mulher, pode até ser homem se quiser', diz Thammy Miranda

Filho de Gretchen deu resposta a seguidores que lhe enviaram 'feliz dia da mulher' em tom de deboche; confira

Publicado em 09 de Março de 2018 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 18:41
Thammy Miranda Crédito: Instagram | @thammymiranda
Thammy Miranda, que é homem trans, publicou uma mensagem em sua conta no Instagram respondendo às pessoas que lhe desejaram "feliz dia das mulheres" em tom depreciativo.
O filho de Gretchen postou uma foto de um momento anterior à mudança, e escreveu: "Essa mulher que está aqui na foto mostra exatamente a força que a mulher tem! Você, mulher, pode ser até homem se você quiser!"
"E pra vocês, homens que vem aqui me desejar 'feliz dia das mulheres', agradeço de coração, pois foi essa mulher aí da foto que me fez o homem que sou hoje. Bem, mas infinitamente bem mais evoluído que vocês!", concluiu.
CONFIRA A PUBLICAÇÃO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados