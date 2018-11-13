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POLÊMICA

'Você merece respeito', diz marido de Claudia Leitte após episódio com Silvio

Márcio Pedreira usou o perfil dele no Instagram para prestar solidariedade à cantora

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 19:35
A cantora Claudia Leitte e o marido Márcio Pedreira Crédito: Instagram/@mmpedreira
Claudia Leitte recebeu o apoio do marido nas redes sociais após o episódio com Silvio Santos na edição do Teleton 2018 no último sábado, dia 10. Na ocasião, o veterano apresentador se recusou a abraçar a cantora por temer ficar "excitado". Claudia tentou contornar a situação, mas o dono do SBT insistiu em dizer que ela estava "provocante" por causa do vestido curto.
Márcio Pedreira decidiu publicar uma foto da família no perfil no Instagram como um sinal de apoio à esposa. "Claudia Cristina Leite Inácio Pedreira. Mulher, filha, mãe, esposa, te amamos! Você merece respeito! Continue fazendo com muito amor tudo da sua vida", escreveu na legenda da imagem com as hashtags #respeito, #familia, #amor.
Na segunda-feira, 12, a cantora - que ficou visivelmente desconfortável durante o programa ao ouvir os comentários de Silvio Santos - fez um desabafo no perfil dela no Instagram. "Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo", escreveu em legenda na foto.

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