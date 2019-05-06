'Uma imensa sensação de vazio', diz filha de Caroline Bittencourt

06/05/2019 - Caroline Bittencourt e a filha Isabelle Crédito: Reprodução/Instagram/caroline

Uma semana após a morte de Caroline Bittencourt, sua filha Isabelle usou as redes sociais para esclarecer a tragédia. A modelo, que tinha 37 anos, morreu no mar por conta de uma tempestade que atingiu o litoral de São Paulo, no dia 28 de abril. Na ocasião, ela passeava de barco com o marido, o empresário Jorge Sestini.

Neste domingo (5), Isabelle, também modelo, publicou uma imagem onde consta uma nota oficial sobre a morte da mãe.

"Sua partida nos deixou devastados e com uma imensa sensação de vazio, afinal, ela sempre se fez muito presente. Mesmo com toda dor, estamos rezando e temos muita fé... de que ela está em paz e nos braços do criador", diz a mensagem, que é assinada pelas famílias Bittencourt, Barbosa e Sestini.

"Ela e seu marido, Jorge Sestini, estavam fazendo de barco a travessia entre Ilhabela e São Sebastião, rumo à capital paulista. Aproximadamente na metade da travessia, eles foram surpreendidos por ventos muito fortes (rajadas que passavam de 125km/h segundo registros oficiais), esses ventos arremessaram a Caroline e seus dois cachorros ao mar.. que estava super revolto e com visibilidade muito ruim, seu marido saltou imediatamente ao mar para resgatá-la".

A nota ainda informa que ambos ficaram à deriva e que Caroline não aguentou manter-se nadando, o que causou sua morte. "Jorge, após nadar cerca de 3 horas foi resgatado, já tarde da noite, por um barco que passava no local".

Por fim, as famílias agradecem pelas mensagens de carinho, respeito e solidariedade. "Toda essa manifestação só nos mostra o quanto a Caroline era querida, com sua luz, bondade e energia contagiante. Devemos sempre lembrá-la com alegria, amor e, claro, muita saudade".