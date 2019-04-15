'Um dos dias mais felizes da minha vida', diz Gabi Prado ao ficar noiva

15/04/2019 - Gabi Prado e João Zoli anunciam noivado Crédito: Reprodução/Instagram

Gabrielle Prado e João Zoli engataram um namoro na casa do reality show A Fazenda 10, que aconteceu entre setembro e dezembro de 2018, onde se conheceram. Desde então, os dois estão juntos e em um relacionamento cada vez mais sério.

Nesta segunda-feira (15), a ex-Fazenda e ex-De Férias com o Ex anunciou através das redes sociais que os dois estavam noivos.

"Acho que hoje é o dia certo para dar essa notícia, né? Muitos de vocês já sabiam, outros desconfiavam e alguns vão fingir surpresa no país twitter", declarou Prado na legenda de uma publicação de seu Instagram.

"O dia 27.02.2019 eu disse yes (sim em inglês porque sou dessas), foi um dos dias mais felizes da minha vida e eu vou lembrar pra sempre. Obrigada por cada palavra escrita, por cada emoção sentida", concluiu.