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'Tinha medo de morrer', diz André Marques ao relembrar bariátrica

Apresentador fez cirurgia há cinco anos e perdeu mais de 70 quilos

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 16:25
20/11/2018 - 'Antes e depois' de André Marques, que realizou uma cirurgia bariátrica em 2013 Crédito: Raphael Dias / Globo / Divulgação | Isabella Pinheiro / Globo / Divulgação
André Marques relembrou nesta segunda-feira, 19, a cirurgia bariátrica que fez há exatos cinco anos. No ano passado, ele comemorou a perda de 75 quilos após o procedimento com uma foto de antes e depois.
Nesta segunda, o apresentador também publicou uma foto em que mostra a diferença de peso e falou sobre a decisão de passar pela cirurgia.
"No dia 19/11/2013, eu entrava para fazer uma cirurgia que mudaria minha vida. Tinha muito medo de morrer nela. Ouvi do meu médico que era mais fácil eu morrer de doenças associadas à obesidade do que da cirurgia. Foi uma decisão difícil, entrei, chorei... amarelei, desisti e depois tomei coragem e lá fui eu", escreveu na legenda da imagem.
Depois de cinco anos, ele afirma que "muita coisa mudou, a maioria para melhor". André Marques diz, ainda, que ouviu muita coisa contra o procedimento, "gente falando que eu ia morrer, gente que depois dizia que 'operando é mole, cadê a força de vontade'...".
Ele conta que quatro meses após o procedimento, a diabete que ele tinha desapareceu. Apesar de todos os resultados positivos, ele afirma que não faz apologia à cirurgia e ela não é a cura para a obesidade. "Falo só o que ela fez para mim, no meu caso foi ótimo, só me trouxe benefícios."
O apresentador também deu 'dicas' para quem vê outras pessoas optando pela cirurgia. "Não julguem, não impliquem, não façam pouco caso de quem precisou recorrer a ela. Adoraria ter perdido meus 70 quilos com reeducação ou dieta. Não consegui e estava no fundo do poço, mas eu sei que no fundo de cada poço tem mola", disse.

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