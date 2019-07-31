Paraíba

'Tenho a maior honra de ser chamada de paraíba', diz Maria Bethânia

O presidente Jair Bolsonaro usou o termo "paraíba" para se referir aos nordestinos, além de vetar recursos para o Maranhão

Publicado em 31 de julho de 2019 às 23:34 - Atualizado há 6 anos

Cantora Maria Bethânia Crédito: TV Globo/ Divulgação

A primeira música que Maria Bethânia interpreta no show "Claros Breus" --que tem apresentações nesta sexta (1º) e neste sábado (2) no Credicard Hall, em São Paulo-- é "Pronta pra Cantar". Escrita por Caetano Veloso, tem um título autoexplicativo. A última, já no bis, é "Encanteria", de Paulo César Pinheiro, dos versos "moço, apague essa candeia/ deixa tudo aqui no breu/ quero nada que clareia/ quem clareia aqui sou eu".

Em cerca de 30 músicas, ela faz um percurso no qual há zonas claras e escuras e que termina com uma aposta na luz.

"Sinto o mesmo tesão de cantar, a mesma alegria, a mesma necessidade", assegura, aos 73 anos, num estúdio em São Conrado, na zona sul carioca. "Gosto de desafiar minha coragem. Naturalmente, a vida traz situações em que a gente pode não estar cantarolando. Mas pode estar cantando. E denunciando. O palco é um palanque como outro qualquer, uma tribuna."

Bethânia não costuma falar abertamente de política. Mas não deixa de se manifestar em muito do que canta. "Claros Breus" --que não marca lançamento de disco, pois este será gravado até o fim do ano-- foi preparado em quatro shows realizados no Manouche, uma casa de cem lugares, no Rio de Janeiro. No show da quinta passada, ela inseriu "Caipira de Fato", do repertório de Inezita Barroso, antes de "Águia Nordestina", inédita de Chico César.

Dias antes, o presidente Jair Bolsonaro usara o termo "paraíba" para se referir aos nordestinos, além de vetar recursos para o Maranhão.

"Como nordestina, me dói, não gosto que falem mal de minha terra e das minhas pessoas. Um austríaco não vai gostar se falarem que o Tirol é uma merda", diz. "O Brasil é um país. Se você o preside, preside o país inteiro. Mas eu tenho a maior honra de ser chamada de 'paraíba'."

Na última segunda, Bolsonaro disse que poderia contar ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, como o pai dele morrera em 1974. E, embora documentos provem que Fernando Santa Cruz desapareceu depois de ser preso por militares, o presidente afirmou que o assassinato foi cometido por militantes de esquerda.

"Eu tive irmão exilado [Caetano Veloso], amigos meus foram embora, alguns desapareceram. É difícil ouvir isso como uma coisa simples, como se não fosse nada. Muito duro. Fico preocupada. Estou preocupada", afirma.

A preocupação vem de outros acontecimentos recentes, como a morte de um cacique waiãpi, no Amapá --cujo assassinato foi desacreditado por Bolsonaro--, e os conflitos em penitenciária no Pará, que resultaram em ao menos 58 detentos mortos, sendo 16 decapitados.

"A crueldade está muito grande. É preciso jogar água fria. Não sei como fazer isso. Vou cantando, me expressando, reagindo. As coisas têm que acontecer. É isso ou morrer."

Ela volta a falar de coragem. "A vida exige coragem sempre. É preciso coragem para chegar a uma situação que traga alegria."

A expressão "claros breus" deriva do verso "eu e meus breus", de "A Flor Encarnada", inédita de Adriana Calcanhotto. A canção é de uma "desolação total", nas palavras de Bethânia. "Mas é uma canção. Tem claridade porque é canção. A música clareia."

Como sempre, há uma dramaturgia no repertório. O parceiro de roteiro já foi Fauzi Arap. Nos últimos tempos, vem sendo Bia Lessa.

Depois de um início mais sombrio, vêm "De Todas as Maneiras", de Chico Buarque, e um clima de boemia, com, por exemplo, "Sábado em Copabacana", de Dorival Caymmi e Carlos Guinle, e "Gota de Sangue", de Angela Ro Ro.

"É um tipo de noite que tem a ver com o claro, não com o breu", ressalta. "Quando cheguei ao Rio, nos anos 1960, a noite era pura luz. Era uma cidade luminosa. Hoje o Rio é escuro à noite."

A temporada no Manouche serviu para matar saudade de quando cantava em boates, no Rio de Janeiro e em São Paulo, entre elas Cave, João Sebastião Bar e Blow-Up. No Credicard Hall, ela incluirá "Ronda", de Paulo Vanzolini.

Mesmo com um palco grande, a ideia é fazer um show tão íntimo quanto possível, com cantora e banda atuando próximas. Os músicos são Jorge Helder, no contrabaixo, Carlinhos 7 Cordas, nos violões, Marcelo Galter, ao piano, Pretinho da Serrinha e Luisinho do Jêje, ambos nas percussões. A direção musical é do baiano Letieres Leite, da Orkestra Rumpilezz.

Faz sentido que "Luminosidade", também inédita de Chico César, tenha sido um dos pontos de partida de

"Claros Breus". Outro foi "Sinhá", de João Bosco e Chico Buarque, que a cantora exalta como "um acontecimento".

"Ela diz 'choro em iorubá, mas oro por Jesus'. É um retrato de todos nós, brasileiros, inquietos, que precisamos de fé."

O bloco que remete à escravidão e, também, a coragem e ao brilho de negros conhecidos e anônimos ainda tem o samba-enredo com que a Mangueira venceu o último Carnaval. Antes do fim do ano, Bethânia lançará um álbum em homenagem à verde-e-rosa.

Pode ser estranho ver Betânia cantando "Evidências", sucesso do sertanejo pop, lançado há três décadas por Chitãozinho & Xororó. Ela repete assim o que fizera com "É o Amor", em 2005, quando foi alvo de críticas.

"Acho que já me patrulhavam antes de eu nascer. É assim a vida. O que não pode é deixar de se fazer o que se quer. Nem eu de cantar nem os outros de patrulhar."

De João Gilberto, morto no mês passado, Bethânia recorda as longas conversas por telefone, nas quais ele cantava para ela. "Acho que morreu como viveu. Foi um suspiro. É como ele cantava. Deitado, disse: 'Acho que eu tive uma tontura'. E morreu."

Depois de São Paulo, a cantora viaja para a cidade natal, Santo Amaro da Purificação, na Bahia, aonde diz ir sempre que pode. Em setembro faz shows em Portugal. Já teve um apartamento em Lisboa, mas se desfez. "Quero Santo Amaro, quero Brasil. Minha terra está precisando mais de mim do que eles."

