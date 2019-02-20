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'Tem que saber que gosto de sair sozinha', diz Pabllo Vittar sobre amor

Cantora revela que não idealiza amor, mas enumera qualidades de um namorado

Publicado em 

20 fev 2019 às 18:23

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 18:23

20/02/2019 - Pabllo Vittar e Matheus Mazzafera Crédito: Youtube/Hotel Mazzafera
Em entrevista a Matheus Mazzafera no YouTube nesta terça-feira, 19, a cantora Pabllo Vittar disse que pessoas são livres para amar: "Nem gosto desse negócio de possessão, hein...vamos se tratar! Pessoas são pessoas, livres para amar. Vamos abrir nossas cabeças", aconselhou.
Perguntada sobre um namorado ideal, Pabllo afirma que prefere não idealizar um amor, mas enumera qualidades de um pretendente. "Tem que gostar de gin tônica, ir a muitos lugares comigo, mas também saber que gosto de sair sozinha, gosto de sair com minhas amigas. Ah, e tem que ser mais alto do que eu", brinca, aos risos - ela tem 1,87 metro de altura.
Sobre namorar uma drag queen, Pabllo declara: "Não sei...vai que ela quer pegar minhas maquiagens, minhas perucas. Mas a gente não manda nessas coisas, vai que um dia eu me apaixono por uma drag?".

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