'Tem que saber que gosto de sair sozinha', diz Pabllo Vittar sobre amor

20/02/2019 - Pabllo Vittar e Matheus Mazzafera Crédito: Youtube/Hotel Mazzafera

Em entrevista a Matheus Mazzafera no YouTube nesta terça-feira, 19, a cantora Pabllo Vittar disse que pessoas são livres para amar: "Nem gosto desse negócio de possessão, hein...vamos se tratar! Pessoas são pessoas, livres para amar. Vamos abrir nossas cabeças", aconselhou.

Perguntada sobre um namorado ideal, Pabllo afirma que prefere não idealizar um amor, mas enumera qualidades de um pretendente. "Tem que gostar de gin tônica, ir a muitos lugares comigo, mas também saber que gosto de sair sozinha, gosto de sair com minhas amigas. Ah, e tem que ser mais alto do que eu", brinca, aos risos - ela tem 1,87 metro de altura.