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DESABAFO

'Tem que parar essa ilusão de que dinheiro traz a p*** da felicidade'

Marília Mendonça criticou reação de fãs após lamentar morte de sua cadela e outros problemas de seu dia nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 16:53

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 16:53

A cantora Marília Mendonça Crédito: Instagram / @mariliamendoncacantora
A cantora Marília Mendonça lamentou a morte de sua cadela, Alice, na última quarta-feira, 12, em seu Twitter, e fez um desabafo sobre a reação de alguns fãs ao dia difícil que contou estar tendo.
"Nojo. Tudo se baseia em dinheiro. 'Problemas de rico'. Vocês tem que parar com essa ilusão de que dinheiro traz a p*** da felicidade. O fato de trabalhar não me torna uma mutante super-heroína, não", escreveu.
"Minha cadela morreu na frente da minha mãe, eu não posso ficar em casa com ela porque tenho que trabalhar. Não consegui comer nada hoje, minha mãe me manda áudio chorando de 10 em 10 minutos... Se fosse só ouvido entupido tava bom", explicou.
Marília ainda questionou: "Cadê a empatia diante do sofrimento das pessoas?"
Sobre a morte de Alice, a cantora afirmou que a cachorrinha foi vítima de um enfarte: "Foi causada por um incêndio nos arredores dos condomínios de Goiânia, acabamos de descobrir. Culpo quem agora? Quem vai trazer ela de volta?"
Confira as postagens feitas por Marília Mendonça abaixo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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