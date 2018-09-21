Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arte

'Sou muito feminino, isso é uma grande qualidade', diz Chay Suede

Ator participou do 'Conversa com Bial' da última quinta-feira, 20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 11:14

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 11:14

Chay Suede Crédito: Reprodução/Instagram
O ator Chay Suede participou do Conversa com Bial da noite de quinta-feira, 20, e foi questionado por Pedro Bial se acredita que "explora uma certa androginia".
"Eu sou muito feminino e acho que isso é uma grande qualidade. A arte, de maneira geral é feminina. As grandes qualidades do universo são femininas", respondeu Chay.
O ator ainda comentou sobre o assédio das fãs de "várias idades e várias abordagens". Questionado por Bial sobre o público gay, respondeu: "Se comporta bem, à altura do que a gente espera."
Chay também comentou sobre suas dificuldades no começo da carreira no mundo da dramaturgia: "Nunca tive autoconfiança. Sempre fui muito retraído. Eu tinha muita vergonha do público, de me expressar verdadeiramente para pessoas que eu não conhecia."
Perguntado se continua sofrendo nesse aspecto, respondeu: "Sempre, sempre."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/04/2026
Imagem de destaque
Até quando os motoristas vão ficar cara a cara com o perigo nesta rodovia?
Editais e Avisos - 02/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados