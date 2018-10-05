'Sou funcionária dele', diz Silvia Abravanel sobre Silvio Santos

Silvia Abravanel Crédito: Instagram / @silviaabravanel

Silvia Abravanel, apresentadora do Bom Dia e Cia, rebateu os boatos de que teria sofrido represálias por parte de seu pai, Silvio Santos, dono do SBT, em entrevista ao TV Fama na quinta-feira, 4.

Silvia foi questionada se teria sido 'punida' por seu pai com a perda de uma hora de programa para o Primeiro Impacto, jornalístico que a antecede na grade do canal, por conta de supostos destratos a funcionários e recorrentes atrasos.

"Ele jamais teria me punido tirando horário de meu programa por causa de uma coisa tão banal assim. O que acontece é que ele visa números, ou seja, Ibope. O foco agora é o jornalismo", respondeu.

"Meu pai é tão maduro como empresário e como apresentador... As pessoas têm que entender: eu não sou filha dele. Sou funcionária dele. E as pessoas não entendem a maturidade de um dono de emissora."

Silvia ainda afirmou que a motivação de seu atraso em determinada ocasião foi um protesto que estava sendo realizado na região, que teria atingido também outros funcionários da emissora.