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TELEVISÃO

'Sou funcionária dele', diz Silvia Abravanel sobre Silvio Santos

Apresentadora rebateu acusações de que teria sido punida pelo pai por conta de supostos atrasos e maus tratos a funcionários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 20:27

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 20:27

Silvia Abravanel Crédito: Instagram / @silviaabravanel
Silvia Abravanel, apresentadora do Bom Dia e Cia, rebateu os boatos de que teria sofrido represálias por parte de seu pai, Silvio Santos, dono do SBT, em entrevista ao TV Fama na quinta-feira, 4.
Silvia foi questionada se teria sido 'punida' por seu pai com a perda de uma hora de programa para o Primeiro Impacto, jornalístico que a antecede na grade do canal, por conta de supostos destratos a funcionários e recorrentes atrasos.
"Ele jamais teria me punido tirando horário de meu programa por causa de uma coisa tão banal assim. O que acontece é que ele visa números, ou seja, Ibope. O foco agora é o jornalismo", respondeu.
"Meu pai é tão maduro como empresário e como apresentador... As pessoas têm que entender: eu não sou filha dele. Sou funcionária dele. E as pessoas não entendem a maturidade de um dono de emissora."
Silvia ainda afirmou que a motivação de seu atraso em determinada ocasião foi um protesto que estava sendo realizado na região, que teria atingido também outros funcionários da emissora.
"As pessoas tão falando muito mal de mim. Não tô nem aí, pra falar a verdade, porque eu me garanto. Sei o quão boa eu sou. Meu sucesso está incomodando. Alguém está fazendo essa maldade, querendo inventar coisas que não existem", garantiu.

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