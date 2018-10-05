Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SEM BRIGA

'Sou fã de Ana Maria Braga', diz Cátia Fonseca, negando rixa

Apresentadora substituiu Ana Maria no 'Note e Anote' da Record em 1999 e afastou rumores de rixa
Redação de A Gazeta

05 out 2018 às 19:50

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 19:50

Cátia Fonseca Crédito: YouTube / @Love Treta com Rafael Cortez
A apresentadora Cátia Fonseca respondeu sobre uma suposta rixa que teria com Ana Maria Braga em entrevista ao canal Love Treta, de Rafael Cortez, nesta quarta-feira, 4.
"Como que eu não vou gostar de uma pessoa que não conheço?", respondeu. Cátia ficou conhecida por substituir Ana Maria Braga no "Note e Anote" da Record após a ida da loira à Globo em 1999. Porém, segundo ela, não chegaram a se conhecer pessoalmente.
Em seguida, brincou: "Existe uma treta minha com a Ana Maria. É porque na verdade eu não a conheço. A minha treta com ela é essa. (...) Eu quero conhecer a Ana Maria, sempre fui fã da Ana Maria Braga, sabia?"
Cátia Fonseca em foto de abril de 1999, época em que tornou-se apresentadora do 'Note e Anote' da Record no lugar de Ana Maria Braga Crédito: Alexsander Ferraz / Estadão
Cátia aproveitou para criticar a cobrança do público em cima de suas opiniões. Ela também contou que prefere não se expor em assuntos como política, religião e futebol. "As pessoas falam que querem que você seja 100% sincero e fale tudo. Mas aí você fala e as pessoas não aceitam o que você diz", afirmou a apresentadora.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados