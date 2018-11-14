'Situações diferentes', diz ex-The Voice sobre Claudia Leitte e Silvio Santos

14/11/2018 - Claudia Leitte e Rafah no 'The Voice' em 2016 Crédito: Instagram / @rafah

O cantor Rafah, ex-participante do The Voice, se viu envolvido na polêmica entre Claudia Leitte e Silvio Santos, iniciada no Teleton do último sábado, 10. Na ocasião, o Silvio negou um abraço na cantora por afirmar que ficaria "excitado".

Há mais de dois anos, Rafah virou notícia quando foi classificado para o The Voice e Claudia chamou-o para sentar em seu colo na tentativa de convencê-lo a entrar para seu time.

Após a polêmica, o fato voltou à tona nas redes sociais, e levou Rafah a se pronunciar por meio de stories em seu Instagram na terça-feira, 13, defendendo a cantora.

"Hoje aconteceu uma coisa que nunca achei que fosse acontecer. Desenterraram uma parada que nunca achei que pudessem desenterrar, aquele lance com a Claudia Leitte, no The Voice, em 2016."

"Virei meme. Tem um monte de quadrinho, tirinha, vídeo, com aquela cena, eu e a Claudia Leitte, aquela parada do colo, que as pessoas tão usando como contrapartida em relação ao que aconteceu entre ela e o Silvio Santos."

Na sequência, Rafah posicionou-se, desmentindo parte do conteúdo que está sendo publicado e ressaltando a complexidade e a diferença entre as duas situações.

"Queria deixar claro duas coisas: nem tudo que vocês tão lendo nos quadradinhos, nas tirinhas, é verdade. Tem um que eu vi que diz assim: 'Senta assim no meu colo', e eu respondo: 'Eu sou casado, sua safada'. Eu não disse isso!"

"O que ela disse foi: 'Eu sou quase uma terapeuta, senta no meu colo, vem', uma parada assim. Eu respondi: 'Nesse caso eu tenho esposa'. Foi uma parada desse jeito, não teve nada de 'safada', xingamento ou ofensa."

"Se posicionar sobre isso é uma coisa muito complexa, as situações são muito diferentes. A intensidade de uma e de outra são bem diferentes e cada um sabe como se sente em relação àquilo que ouve."

"Tem dias que você tá bem, vão te xingar, amaldiçoar tua vida e de toda sua família, e você não tá nem aí. E tem dias que tu tá mal, as pessoas vão falar qualquer coisa nível 'feio', 'bobo', 'chato' e você vai levar como uma ofensa mortal"

"Ou seja: tenho nada a ver com isso! Silvio Santos tá rico! Claudia Leitte também? E eu?"

Relembre o caso

Em 13 de outubro de 2016, Claudia Leitte protagonizou um momento embaraçoso no The Voice Brasil. A jurada pediu para que o candidato Rafael sentasse em seu colo para tentar convencê-lo de ir para seu time.

"Sou quase uma terapeuta. Vem cá sentar no meu colo, vem", disse a cantora. O rapaz, por sua vez, deu uma resposta inusitada: "Assim, neste caso, eu amo muito a minha esposa", disse Rafael. A plateia e os jurados deram risada.

"Pera aí, pera aí, estava trabalhando uma coisa maternal", Claudia rebateu. O cantor disse apenas um "ah, entendi", e Claudia disse que também era casada.

"Voltemos às boas, por favor. A gente está aqui para te ajudar no que for preciso. Conte comigo, sem colo", completou a cantora.