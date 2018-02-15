'Seis sujeitos nos ameaçaram de morte', diz Juliana Paes

Juliana Paes Crédito: Reprodução/Instagram

A caminho da Sapucaí para assistir ao segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio, Juliana Paes foi abordada por assaltantes na saída do túnel Santa Bárbara. Nesta quinta-feira (15), o colunista Ancelmo Gois, de O Globo, publicou uma entrevista com a atriz, que interpretou a Bibi Perigosa de A força do querer e ajudou a retratar o clima de violência no país.

Sofremos um assalto a poucos metros da Marquês de Sapucaí. Seis sujeitos, um deles armado e mascarado, nos ameaçaram de morte, aquela gritaria de desespero... Mas ninguém se feriu. Levaram o celular de um de nossos amigos. O carnaval do Rio de Janeiro está em coma!