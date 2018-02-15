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Violência no Rio

'Seis sujeitos nos ameaçaram de morte', diz Juliana Paes

O medo do amanhã e a angústia de atriz ao falar sobre assalto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 09:21

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 09:21

Juliana Paes Crédito: Reprodução/Instagram
A caminho da Sapucaí para assistir ao segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio, Juliana Paes foi abordada por assaltantes na saída do túnel Santa Bárbara. Nesta quinta-feira (15), o colunista Ancelmo Gois, de O Globo, publicou uma entrevista com a atriz, que interpretou a Bibi Perigosa de A força do querer e ajudou a retratar o clima de violência no país.
Sofremos um assalto a poucos metros da Marquês de Sapucaí. Seis sujeitos, um deles armado e mascarado, nos ameaçaram de morte, aquela gritaria de desespero... Mas ninguém se feriu. Levaram o celular de um de nossos amigos. O carnaval do Rio de Janeiro está em coma!
Na Avenida, caiu a qualidade do som e da iluminação, as arquibancadas não estavam lotadas como vi em anos anteriores. Fora dela, a falta de segurança era visível e as barbáries idem... Tentamos todos manter o sorriso porque é carnaval, mas o sorriso que fica é amarelo. Triste, pois tinham preparado uma festa tão linda pra nós... No fundo do coração, fica uma dor, uma angústia, um medo do amanhã. Este ano, a Quarta-feira de Cinzas começou bem antes do fim do que já foi chamado de festa."

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