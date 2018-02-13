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Mãe de gêmeas

'Se eu já era doida, agora fiquei doida de vez', diz Ivete

Cantora, que teve as gêmeas Marina e Helena no último sábado (10), apareceu na varanda da maternidade e falou com fãs e jornalistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 17:54

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 17:54

Marido de Ivete Sangalo publica foto da cantora junto das gêmeas recém-nascidas Crédito: Reprodução Instagram
Em plena terça-feira de carnaval, 13, em Salvador, Ivete Sangalo foi até a janela do Hospital Aliança, onde nasceram as gêmeas Marina e Helena, e conversou com a imprensa e fãs que estavam nas proximidades do local.
"Está tudo tranquilo, eu tenho muito leite. Elas são lindas. Se eu já era doida, agora fiquei doida de vez", afirmou sobre os primeiros dias de Marina e Helena. "Meu parto foi maravilhoso", disse a cantora sobre o nascimento das filhas que ocorreu no sábado, 10. A primeira foto das meninas foi publicada no Instagram no dia seguinte ao nascimento, no domingo, 11.
A cantora contou que está amamentando as duas meninas ao mesmo tempo. Questionada se uma delas é mais "gulosa", ela brincou: "as duas puxaram a mãe".
Ivete também falou sobre o filho mais velho, Marcelo: "ele está maravilhoso". Após perguntarem se ela "fechou a fábrica", a artista disse que não fará nenhum procedimento.
Gestação
Após tentar engravidar naturalmente, Ivete Sangalo recorreu ao método de inseminação artificial para gerar gêmeas Helena e Marina. "Não é barato, e muitas pessoas colocam a economia de uma vida nisso, e às vezes não dá certo. Decidi falar sobre essa gestação porque pessoas podem passar pelas dificuldades e desafios, e pode ajudar ter um artista vivendo a mesma experiência", afirmou a cantora.
Ivete também contou que o filho mais velho Marcelo e o marido Daniel Cady torciam muito para que ela ficasse grávida, mas não a pressionavam. "É importante que a mulher se sinta apoiada, e não pressionada."

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