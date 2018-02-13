'Se eu já era doida, agora fiquei doida de vez', diz Ivete

Marido de Ivete Sangalo publica foto da cantora junto das gêmeas recém-nascidas Crédito: Reprodução Instagram

Em plena terça-feira de carnaval, 13, em Salvador, Ivete Sangalo foi até a janela do Hospital Aliança, onde nasceram as gêmeas Marina e Helena, e conversou com a imprensa e fãs que estavam nas proximidades do local.

"Está tudo tranquilo, eu tenho muito leite. Elas são lindas. Se eu já era doida, agora fiquei doida de vez", afirmou sobre os primeiros dias de Marina e Helena. "Meu parto foi maravilhoso", disse a cantora sobre o nascimento das filhas que ocorreu no sábado, 10. A primeira foto das meninas foi publicada no Instagram no dia seguinte ao nascimento, no domingo, 11.

A cantora contou que está amamentando as duas meninas ao mesmo tempo. Questionada se uma delas é mais "gulosa", ela brincou: "as duas puxaram a mãe".

Ivete também falou sobre o filho mais velho, Marcelo: "ele está maravilhoso". Após perguntarem se ela "fechou a fábrica", a artista disse que não fará nenhum procedimento.

Gestação

Após tentar engravidar naturalmente, Ivete Sangalo recorreu ao método de inseminação artificial para gerar gêmeas Helena e Marina. "Não é barato, e muitas pessoas colocam a economia de uma vida nisso, e às vezes não dá certo. Decidi falar sobre essa gestação porque pessoas podem passar pelas dificuldades e desafios, e pode ajudar ter um artista vivendo a mesma experiência", afirmou a cantora.