'Revenge': Emily VanCamp e Josh Bowman se casam nas Bahamas

Os atores Emily VanCamp e Josh Bowman se casaram neste final de semana na ilha caribenha de Bahamas. O casal se conheceu nas gravações do seriado Revenge, que foi ao ar entre 2011 e 2015, e no qual viveram um par romântico.
O casal ficou noivo em maio de 2017, após cinco anos de namoro, e oficializou o relacionamento no último sábado, 15. A atriz de 32 anos compartilhou dois cliques da cerimônia e escreveu: "Obrigada a todos os nossos amigos e família que vieram celebrar conosco! Somos eternamente gratos. E a Lela Rose e seu time incrível por criar o vestidos dos meus sonhos... Obrigada um milhão de vezes".