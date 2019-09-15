'Pessoas não podem ter opinião?', diz Ivete após críticas por saída de cantor

A cantora Ivete Sangalo, técnica do The Voice Brasil Crédito: Bella Pinheiro/Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Criticada por internautas pela eliminação de Luiz Celestino na última quinta (12) no reality musical The Voice (Globo), Ivete Sangalo afirmou, neste domingo (15), que cada um tem uma opinião e que ela deve ser respeitada.

"As pessoas não podem ter opinião não? As pessoas têm as opiniões e eu preciso entender isso e todo mundo entender. A gente abre uma rede social, põem as nossas ideias e as pessoas expõem as suas ideias. Isso não muda o fato de eu também ter as minhas opiniões. Mas tudo isso tem que ser respeitado", disse a cantora antes de se apresentar no Salvador Fest, festival musical de mais de dez horas que acontece em Salvador.

"A gente está ficando também louco porque ninguém pode falar nada. Deixa o povo dizer: 'Ivete eu não gostei da sua escolha'. Que maravilha! E eu vou dizer: 'Essa foi a minha escolha'", completou a artista.

No programa de quinta, Ivete teve que escolher entre os participantes William Kessley e Luiz Celestino, esse último favorito do público em mais uma etapa da rodada de fogo. "Ivete não escolheu Celestino, parabéns nota zero", escreveu uma internauta no microblog. "Ivete não foi justa na escolha. Celestino foi mil vezes melhor!", disse outro.

"Isso é tudo um sonho. É muito bonito. Vamos que vamos", disse Kessley. "Sempre achei que minha música fosse muito difícil e que ninguém podia gostar, mas estou vendo que o negócio é diferente", afirmou Celestino ao se despedir do programa.