'Passei até a ir pra boate gay', diz Popó sobre relação com filho

O ex-pugilista Popó e o Juan, que se assumiu gay aos 16 anos Crédito: Reprodução/SBT

O ex-pugilista Popó falou a respeito de como o fato de seu filho, Juan, ter se assumido gay aos 16 anos (hoje tem 18) interferiu na sua vida em entrevista ao TV Fama de quinta-feira, 19.

"Passei até a ir pra boate gay com ele", contou Popó. De acordo com o lutador, porém, a aceitação veio após buscar mais informações: "Eu não sabia distinguir o que era orientação e opção, e ele me explicou bastante".