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LGBT

'Passei até a ir pra boate gay', diz Popó sobre relação com filho

Ex-pugilista falou sobre como o fato de seu filho Ruan ter se assumido homossexual mudou seus hábitos

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 20:19
O ex-pugilista Popó e o Juan, que se assumiu gay aos 16 anos Crédito: Reprodução/SBT
O ex-pugilista Popó falou a respeito de como o fato de seu filho, Juan, ter se assumido gay aos 16 anos (hoje tem 18) interferiu na sua vida em entrevista ao TV Fama de quinta-feira, 19.
"Passei até a ir pra boate gay com ele", contou Popó. De acordo com o lutador, porém, a aceitação veio após buscar mais informações: "Eu não sabia distinguir o que era orientação e opção, e ele me explicou bastante".
"É uma bandeira que quero levantar, sei o sofrimento, sei que essa galera sofre dentro de casa. São expulsos, maltratados na rua, apanham, viram chacota...", comentou o Popó, que pretende se lançar para o Senado nas eleições 2018.

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