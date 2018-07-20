'Passei até a ir pra boate gay', diz Popó sobre relação com filho

O ex-pugilista Popó falou a respeito de como o fato de seu filho, Juan, ter se assumido gay aos 16 anos (hoje tem 18) interferiu na sua vida em entrevista ao TV Fama de quinta-feira, 19.
"Passei até a ir pra boate gay com ele", contou Popó. De acordo com o lutador, porém, a aceitação veio após buscar mais informações: "Eu não sabia distinguir o que era orientação e opção, e ele me explicou bastante".
"É uma bandeira que quero levantar, sei o sofrimento, sei que essa galera sofre dentro de casa. São expulsos, maltratados na rua, apanham, viram chacota...", comentou o Popó, que pretende se lançar para o Senado nas eleições 2018.