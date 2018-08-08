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MATERNIDADE

'Para o meu filho, vou ensinar o respeito acima de tudo', diz Isis Valverde

Atriz é capa da edição de agosto da revista Claudia

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 18:25
Isis Valverde está esperando o primeiro filho Crédito: Instagram / @isisvalverde
No começo de abril, Isis Valverde anunciou que estava grávida do primeiro filho. A atriz compartilhou detalhes dessa fase de mudanças na edição de agosto da revista Claudia, da qual é capa.
Isis contou que já está se preparando para a chegada do filho, que deve nascer em outubro: "Estou realizando encontros com uma doula para ter parto natural humanizado. O natural é mais saudável tanto para o bebê quanto para a mãe". A artista também comentou que, apesar de considerar a amamentação fundamental, ela reforça a importância de se respeitar os limites do corpo.
"Quando eu era criança, minha mãe repetia que o mundo era dos homens. Aquilo sempre voltava à minha cabeça e eu ficava tentando compreender. Por isso, meu envolvimento com o feminismo começou cedo. Hoje, há mudanças reais por todo o planeta. As mulheres da Arábia Saudita estão dirigindo, vendo jogo. Isso é sinônimo de independência. Talvez a passos de tartaruga, mas estamos conseguindo avançar. Para o meu filho, vou ensinar o respeito acima de tudo e a todos os gêneros", finalizou a atriz, comentando sobre a educação que dará ao filho.

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