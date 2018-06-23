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Aprendizado

'O câncer não é mais o meu vilão', afirma Ana Furtado

Apresentadora da Rede Globo está em tratamento para combater um tumor na mama

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 18:14
"O câncer não é mais o meu vilão"', afirma Ana Furtado Crédito: Reprodução/Instagram @aanafurtado
Desde revelar que luta contra um câncer de mama, Ana Furtado vem compartilhando com os seus seguidores nas redes sociais seus sentimentos e etapas do tratamento. Neste sábado, 23, a apresentadora falou sobre o aprendizado que está tendo nesse período.
"O câncer não é mais o meu vilão. Ele se tornou o meu professor. E como boa aluna que sempre fui tenho aprendido cada lição com a sabedoria que nem eu sabia que possuía", escreve Ana em post no Instagram. Ela também comentou que têm tido a oportunidade de se amar mais.
A apresentadora anunciou em maio que fez uma cirurgia para retirar um tumor da mama, no entanto ainda está fazendo quimioterapia para combater o câncer.
Atualmente, Ana apresenta algumas edições do Encontro com Fátima Bernardes, além do É De Casa.

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