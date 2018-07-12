'Nunca mais assisti', diz Evaristo Costa sobre 'Jornal Hoje'

O apresentador Evaristo Costa utilizou a função stories de seu Instagram para responder perguntas de alguns fãs. Entre elas, se ainda assistiria o Jornal Hoje, do qual foi apresentador durante 14 anos.
"Nunca mais assisti por falta de oportunidade", respondeu. Apesar de ter dito que pretende voltar a morar no Brasil "um dia", contou "não ter planos" de voltar a trabalhar na Globo.
Sobre um possível arrependimento de seu pedido de demissão da emissora, respondeu: "De forma alguma. Um ano depois, só a certeza de ter feito a coisa certa e bem planejada."