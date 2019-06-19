'Nós crescemos', diz Taylor Swift sobre reconciliação com Katy Perry

17/06/2019 - Taylor Swift e Katy Perry no clipe de 'You Need to Calm Down' Crédito: YouTube/TaylorSwift

"Ficou muito claro para nós duas que tudo estava diferente. Que nós crescemos. Que nós evoluímos para não sermos mais colocadas uma contra a outra. Ficou muito, muito claro que nós lembrávamos do quanto tínhamos em comum", declarou Taylor Swift em entrevista ao BBC Radio 1 Breakfast Show nesta terça-feira, 18.

Segundo ela, as artistas já estavam vivendo amigavelmente há um bom tempo, mas não tinham a certeza de que iriam expor a reconciliação ao público.

Quando fez o convite para Katy participar do clipe da música, a cantora se surpreendeu com a resposta positiva imediata: "Eu lhe enviei uma sinopse do vídeo inteiro e ela disse: 'Eu adoraria que nós fôssemos um símbolo de redenção e perdão'".

A rixa entre as artistas envolveu o "roubo" de dançarinos, indiretas em músicas e até o compartilhamento do mesmo ex-namorado, o cantor John Mayer.