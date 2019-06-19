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'Nós crescemos', diz Taylor Swift sobre reconciliação com Katy Perry

Artistas passaram por momentos de desavenças e agora aparecem juntas no clipe de You Need to Calm Down, novo single de Taylor

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 21:18

Publicado em 

18 jun 2019 às 21:18
17/06/2019 - Taylor Swift e Katy Perry no clipe de 'You Need to Calm Down' Crédito: YouTube/TaylorSwift
Após anos de desavenças, Taylor Swift e Katy Perry mostraram que as brigas pertencem ao passado. Depois da estreia do clipe de You Need to Calm Down, novo single em que Taylor critica a homofobia e se junta a diversos artistas, inclusive Katy, a cantora falou abertamente sobre a trégua com a amiga.
"Ficou muito claro para nós duas que tudo estava diferente. Que nós crescemos. Que nós evoluímos para não sermos mais colocadas uma contra a outra. Ficou muito, muito claro que nós lembrávamos do quanto tínhamos em comum", declarou Taylor Swift em entrevista ao BBC Radio 1 Breakfast Show nesta terça-feira, 18.
Segundo ela, as artistas já estavam vivendo amigavelmente há um bom tempo, mas não tinham a certeza de que iriam expor a reconciliação ao público.
> Taylor Swift virá ao Brasil em 2020 para promover disco inédito
Quando fez o convite para Katy participar do clipe da música, a cantora se surpreendeu com a resposta positiva imediata: "Eu lhe enviei uma sinopse do vídeo inteiro e ela disse: 'Eu adoraria que nós fôssemos um símbolo de redenção e perdão'".
A rixa entre as artistas envolveu o "roubo" de dançarinos, indiretas em músicas e até o compartilhamento do mesmo ex-namorado, o cantor John Mayer.
> Fim da briga? Taylor Swift recebe carta de Katy Perry e fãs comemoram
Na última semana, as artistas já haviam dado indícios de que haviam feito as pazes. Na quarta-feira, 12, Katy Perry postou uma foto em seu Instagram de um prato com biscoitos e a frase: "Paz finalmente", marcando o perfil de Taylor Swift na publicação.

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