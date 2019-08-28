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'Não tinha intenção de voltar à TV', diz Evaristo Costa

Jornalista foi contratado pela CNN Brasil recentemente

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 16:27

Publicado em 

28 ago 2019 às 16:27
Evaristo Costa, 42, que deixou a Globo em 2017, foi recentemente contratado pela CNN Brasil. Apesar do novo trabalho, o apresentador conta que não pretendia voltar à TV tão cedo.
"Eu não tinha intenção de aceitar nenhuma proposta para voltar à TV especialmente para trabalhar diariamente com hard news, terno e gravata", escreveu em seu Twitter nesta terça-feira (27).
Anteriormente, questionado por um fã na mesma rede social sobre a possibilidade de voltar à Globo, Evaristo disse que preferiria "lavar louça".
> Evaristo Costa e Sonia Abrão protagonizam treta sobre fake news na web
Na CNN Brasil, o apresentador comandará um programa semanal de jornalismo e entretenimento nos estúdios do canal em Londres -ele já mora na Inglaterra há dois anos.

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