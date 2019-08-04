Home
'Não estamos mais juntos', diz Drika sobre André Marinho

Traição do cantor veio à tona após participação do casal no reality show

Agência Estado

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 18:31

 - Atualizado há 6 anos

André Marinho e Drika Marinho se separaram após traição do cantor Crédito: Edu Moraes / Record TV / Divulgação

Drika Marinho, que participou da 4ª temporada do Power Couple Brasil, reality show da Record TV apresentado por Gugu Liberato, se pronunciou em seu Instagram nesta sexta-feira, 2, afirmando que não está mais em um relacionamento com André Marinho, após ter sido traída pelo marido.

"Nós não estamos mais juntos, mas só peço respeito, porque já está sendo muito difícil para ambas as partes e não quero que seja ainda mais difícil para a família dele, minha família e meus filhos", escreveu Drika.

> Power Couple: André Marinho choca ao contar racismo sofrido pelo filho

A dançarina também esclareceu alguns fatos sobre a traição: "Soube de algumas coisas um dia antes de ir para o confinamento, numa live, e ele falou que tinha desconfiança de ter uma filha com tal nome de um caso que teve, sem importância, e foi só isso, que me amava e queria ficar comigo."

"Eu não desconfiei de nada, porque ele é cantor e viaja muito, inclusive faz muitas turnês. Na hora, quis desistir de tudo, mas resolvi salvar meu casamento e dar uma chance para não acabar com a minha família, pensando que seria só uma pulada de cerca", afirmou.

> Record deve indenizar Fernanda Lima por notas sobre traição

Por fim, Drika Marinho afirmou que ficou sabendo da traição de André Marinho pela televisão e desabafou: "Depois que saí que tudo veio à tona (pela TV) e meu mundo desabou.

Na noite desta sexta-feira, após a publicação feita por Drika, André Marinho se pronunciou novamente: "Muitos vão julgar qualquer coisa que eu escrever ou falar nesse momento, mas faz parte. Eu conheço o meu coração, eu sei o que eu sinto, eu sei o que estou passando, mas também sei quem realmente sou. Vou me tornar uma pessoa melhor".

"Falar pouco significa errar menos. Encerro por aqui o assunto sobre o ocorrido", concluiu.

