'Não dou beijo técnico', diz Juliana Paes após beijar Tatá Werneck

14/11/2018 - A atriz Juliana Paes e a apresentadora Tatá Werneck Crédito: Reprodução/Multishow

Juliana Paes e Tatá Werneck ficaram bem à vontade durante o quadro "Desculpe, Só Quero Te Beijar". As duas se encontraram na edição do programa "Lady Night" desta terça-feira, 13, no Multishow. "Tocou na minha mão gostoso, gata! O que impede a gente de ficar junto?", provocou Tatá Werneck. Juliana respondeu: "Você é muito desinibida".

A apresentadora, noiva do ator Rafael Vitti, disse que estava interessada na convidada. "Nunca vi uma mulher assim, que despertasse tanto desejo. Só me beija, pelo amor de Deus. É só o que eu te peço". Juliana Paes não pensou duas vezes, agarrou Tatá e deu um longo beijo. "Também não estou conseguindo me controlar", declarou a atriz. Com a boca borrada de batom, Tatá desabafou: "Língua não!". E Juliana revelou: "Não dou beijo técnico".