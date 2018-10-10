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'Muito do que aprendi quando criança não é mais válido', diz Maisa Silva

Atriz falou sobre como lida com comentários inapropriados de Silvio Santos: 'É como se fosse aquele tio do pavê que todo mundo tem'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 21:45

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 21:45

Maísa Silva, atriz e apresentadora Crédito: Instagram / @maisa
A atriz Maisa Silva falou a respeito de como lida quando o apresentador Silvio Santos faz comentários considerados inapropriados ou preconceituosos em seu programa em entrevista ao "Jovem Pan Morning Show" nesta terça-feira, 9.
"Eu falo pra ele, tento situar. A gente é uma geração que tá sendo mais empoderada, a gente tá aprendendo a ser feminista, a lutar pelos nossos direitos, a respeitar o próximo, aprendendo o que não é mais tolerável. Para uma geração antiga, até para os meus próprios pais, eles não tiveram a mesma criação que eu", afirmou Maísa à emissora de rádio paulistana.
A atriz, que tem 16 anos, complementou em seguida: "Muito do que eu aprendi quando era criança já não é mais válido hoje em dia. São os meus valores, mas as coisas vão mudando. Então imagina pra geração do Silvio (87 anos)?"
"É como se fosse aquele tio do pavê que todo mundo tem, que faz aquelas piadinhas: 'e os namoradinhos?'. São brincadeirinhas chatas, mas que eu tento situar, não sendo desrespeitosa."
"Acho que a gente não pode ensinar o que não é mais legal ou o que pode ofender as pessoas no grito, porque essas pessoas não vão entender. Ele é muito mais velho que eu. Dou essa situada de uma maneira amigável, brincalhona, sem ser desrespeitosa, sem chegar gritando, porque acho que ele iria me ignorar", ponderou.
Maisa ainda disse que o apresentador passou a editar mais os seus programas, deixando a possibilidade também à sua disposição: "Agora o Silvio tá aprendendo que tem coisas que ele fala que vão prejudicá-lo, então ele aprendeu que existe a edição. O Silvio não editava, não deixava editar o programa dele. Falava: 'Põe tudo aí, vai colocando'."
"Ele chegou pra mim e falou: 'Se teve alguma coisa que você não gostou, ficou incomodada, pode falar que eles tiram na edição'. Fiquei chocada, porque ele nunca tinha feito isso (em) 11 anos de SBT."
Na Globo?
A atriz também afastou boatos surgidos recentemente de que estaria próxima à Globo, emissora concorrente do SBT, onde está atualmente: "Ninguém falou comigo. Eu não tô sabendo de nada, só se tão negociando nas minhas costas um escambo aí, um negócio de me trocar."
"Isso aí não chegou até meus ouvidos. Se tivesse chegado eu não teria problema em falar: 'Não posso falar sobre esse assunto'. Se a Globo tá de olho em mim, tá de olho mas não falou nada."

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