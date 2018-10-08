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SUPERAÇÃO

'Morri e voltei a nascer', diz Sabrina Parlatore sobre luta o contra câncer

Apresentadora deu entrevista ao canal de Julia Faria no YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 16:56

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 16:56

Sabrina Parlatore Crédito: Instagram / @sabrinaparlaoficial
No mês da conscientização do Câncer de Mama, a youtuber Julia Faria recebeu a apresentadora Sabrina Parlatore. A ex-modelo conta como descobriu que tinha um tumor, em maio de 2015.
"Eu estava assistindo TV quando cocei meu peito, senti um caroço, fiquei super preocupada e vi que era uma bolinha. Corri no médico no dia seguinte e já fui fazer todos os exames. Só que tem um porém, esse caroço já tinha aparecido um ano antes, nos meus exames de rotina. Mas o médico não deu muita atenção a ele, apesar do laboratório ter indicado uma biópsia", declarou.
A ex-VJ da MTV aconselha todos a pedir uma segunda avaliação médica. A apresentadora fazia mamografia desde os 35 anos de idade. Após o diagnóstico, Sabrina realizou a cirurgia de retirada do tumor, sem a necessidade da mastectomia. Ainda teve de fazer sessões de quimioterapia.
"A quimioterapia é de matar, de arrasar, é um atropelamento. Não vou aliviar não! O protocolo que eu tive é de matar. Eu morri e voltei a nascer", desabafou a apresentadora. Sabrina Parlatore passou por 16 sessões, em um protocolo preventivo, após a cirurgia.
Em maio deste ano, dois anos após o fim do tratamento contra o câncer, Sabrina Parlatore comemorou na página oficial no Instagram. Me sinto forte e feliz em poder contar como enfrentei esta história dolorosa que por vezes me soa inacreditável, escreveu em legenda de um vídeo.

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