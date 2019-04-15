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SOLTOU O VERBO

'Me abalou', diz Marina Ruy Barbosa sobre polêmica com Zé Loreto

Atriz foi apontada como suposto pivô de separação entre o ator e Débora Nascimento em fevereiro deste ano, o que foi negado

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 19:39

Publicado em 

15 abr 2019 às 19:39
José Loreto e Marina Ruy Barbosa como Júnior e Luz em cena de 'O Sétimo Guardião' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYO Sétimo GuardiãoENTITY_apos_ENTITY (2019) / Globo
A atriz Marina Ruy Barbosa falou sobre ter seu nome envolvido como suposto pivô de uma traição, na polêmica separação entre José Loreto e Débora Nascimento, em entrevista ao jornalista Leo Dias publicada nesta segunda-feira, 15.
"Claro que me abalou. Mas eu dei minha declaração imediatamente, deixando claro que não tinha nenhum envolvimento com ele. Ele deu a dele falando que não houve traição e pediu respeito. Enfim, cada um fala e se posiciona da forma que acha que deve."
"Só posso me responsabilizar pelos meus atos. O que os outros fazem não é uma questão minha. Não pode ser. É assim que eu lido com isso", continuou.
Sobre possíveis atritos que teria tido com outras artistas, como por exemplo Giovanna Ewbank, afirmou: "Não tenho nada contra ninguém".
"Tento evitar confusão, não gosto. Quero apenas fazer o meu trabalho sem prejudicar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Fico na minha", acrescentou.
NADA DE VÍTIMA
Marina ainda afirmou que não se considera uma "vítima" da situação: "Vítima é uma palavra muito ruim e eu não gosto de me colocar nessa posição. A gente vive numa sociedade machista e que tende a colocar as mulheres como vilãs, sempre. Eu acho que essa não é a melhor forma de lidar com as situações".
A atriz também brincou sobre os boatos surgidos nas redes sociais à época: "Eu adoro Noronha e quero voltar logo pra lá. Mas nunca soube desse 'surubão' aí".

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