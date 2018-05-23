'Maravilha em forma de mulher', diz MC Guimê após casamento com Lexa

Recém-casados, a cantora Lexa e MC Guimê distribuíram amor nas redes sociais. Eles oficializaram a união na noite desta terça-feira, 22, na Catedral da Sé, no centro de São Paulo. O padre Fábio de Melo foi quem conduziu a cerimônia. O anúncio do casamento ocorreu em abril do ano passado.

"Pensando aqui que eu, definitivamente, sou o cara mais sortudo do mundo. Acabo de sair da igreja casado com essa maravilha em forma de mulher", declarou Guimê no Instagram Stories.