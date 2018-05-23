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'Maravilha em forma de mulher', diz MC Guimê após casamento com Lexa

Lexa também mostrou sua empolgação quando ainda estavam no carro após o casamento

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 18:42
Recém-casados, a cantora Lexa e MC Guimê distribuíram amor nas redes sociais. Eles oficializaram a união na noite desta terça-feira, 22, na Catedral da Sé, no centro de São Paulo. O padre Fábio de Melo foi quem conduziu a cerimônia. O anúncio do casamento ocorreu em abril do ano passado.
"Pensando aqui que eu, definitivamente, sou o cara mais sortudo do mundo. Acabo de sair da igreja casado com essa maravilha em forma de mulher", declarou Guimê no Instagram Stories.
Lexa também mostrou sua empolgação quando ainda estavam no carro após o casamento. "Casei!", disse em um vídeo. Ainda no altar, a noiva cantou "Como é Grande o Meu Amor por Você", canção de Roberto Carlos, para Guimê. Ela usou um vestido branco modelo sereia feito pelo estilista Israel Valentim.

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