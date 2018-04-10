'Mais forte do que nunca', diz Dado Dolabella após sair da prisão

Após ser liberado da cadeia na última sexta-feira, 6, onde ficou preso por 60 dias em decorrência do não pagamento de pensão alimentícia, o ator Dado Dolabella fez seu primeiro post no Instagram comentando o assunto.

"No fim... 'o AMOR que você LEVA é igual ao AMOR que você FAZ'. Tão bom estar de volta e meu amor por vocês, só aumentou. Aquele vento que não derruba fortalece! Papai tá mais forte que nunca! Contem comigo! Sempre. Quero agradecer também toda energia boa que vocês me passaram!!! Por isso nunca me sinto sozinho! Amo vocês! Obrigado mãe, você é meu chão e minha asa!!! Não foi fácil sem vocês eu não conseguiria!!! #DeusNoComando", escreveu o ator.