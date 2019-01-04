'Justiça divina', diz Gretchen ao comemorar Thammy como vereador

Não é de hoje que Thammy Miranda tem um engajamento na vida política. Mas, em 2019, finalmente irá exercer um cargo legislativo. Isso porque Conte Lopes, do PP, foi eleito deputado estadual e o filho de Gretchen estava como suplente do parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo.
"Em um governo onde tiram os direitos dos LGBTs e dizem que 'menina veste rosa e menino veste azul', vem a justiça divina e coloca você nessa cadeira para ser a voz de quem precisa", escreveu a cantora nas redes sociais.
Gretchen também parabenizou Thammy e desejou boa sorte. "Parabéns, meu filho. Tenho muito orgulho de você. Faça um bom mandato, com justiça e honestidade", concluiu.
A retirada de direitos dos LGBTs em referência à MP 870 também foi alvo de críticas de Gretchen. A primeira medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro não cita a comunidade gay, como constava anteriormente.