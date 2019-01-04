'Justiça divina', diz Gretchen ao comemorar Thammy como vereador

Thammy Miranda, futuro vereador de São Paulo Crédito: Reprodução / Instagram

Não é de hoje que Thammy Miranda tem um engajamento na vida política. Mas, em 2019, finalmente irá exercer um cargo legislativo. Isso porque Conte Lopes, do PP, foi eleito deputado estadual e o filho de Gretchen estava como suplente do parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo.

"Em um governo onde tiram os direitos dos LGBTs e dizem que 'menina veste rosa e menino veste azul', vem a justiça divina e coloca você nessa cadeira para ser a voz de quem precisa", escreveu a cantora nas redes sociais.

Gretchen também parabenizou Thammy e desejou boa sorte. "Parabéns, meu filho. Tenho muito orgulho de você. Faça um bom mandato, com justiça e honestidade", concluiu.