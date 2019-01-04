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NA POLITICA

'Justiça divina', diz Gretchen ao comemorar Thammy como vereador

Filho da cantora ficará na vaga de Conte Lopes, do PP, que foi eleito deputado estadual em São Paulo

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 13:14

Publicado em 

04 jan 2019 às 13:14
Thammy Miranda, futuro vereador de São Paulo Crédito: Reprodução / Instagram
Não é de hoje que Thammy Miranda tem um engajamento na vida política. Mas, em 2019, finalmente irá exercer um cargo legislativo. Isso porque Conte Lopes, do PP, foi eleito deputado estadual e o filho de Gretchen estava como suplente do parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo.
"Em um governo onde tiram os direitos dos LGBTs e dizem que 'menina veste rosa e menino veste azul', vem a justiça divina e coloca você nessa cadeira para ser a voz de quem precisa", escreveu a cantora nas redes sociais.
Gretchen também parabenizou Thammy e desejou boa sorte. "Parabéns, meu filho. Tenho muito orgulho de você. Faça um bom mandato, com justiça e honestidade", concluiu.
A retirada de direitos dos LGBTs em referência à MP 870 também foi alvo de críticas de Gretchen. A primeira medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro não cita a comunidade gay, como constava anteriormente.

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