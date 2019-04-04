'Grávidos e felizes', comemora Fernanda Lima ao anunciar 2ª gestação

04/04/2019 - Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert Crédito: Instagram/@rodrigohilbert

A apresentadora da TV Globo Fernanda Lima usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para anunciar que está grávida do terceiro filho com o também apresentador Rodrigo Hilbert.

"Três de abril de 2019. Grávidos e felizes!", escreveu ela no Instagram, na legenda da foto na qual aparece com uma barriguinha saliente ao lado do marido. Rodrigo Hilbert também não conteve a euforia e publicou a mesma foto no perfil dele na rede social.

"Família crescendo", disse o apresentador do GNT. Em tom de brincadeira, ele inclinou a própria barriga para fingir que também está "grávido".