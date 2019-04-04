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CEGONHA

'Grávidos e felizes', comemora Fernanda Lima ao anunciar 2ª gestação

Apresentadora e Rodrigo Hilbert, que já são pais dos gêmeos João e Francisco, estão à espera do terceiro filho

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 14:45

Publicado em 

04 abr 2019 às 14:45
04/04/2019 - Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert Crédito: Instagram/@rodrigohilbert
A apresentadora da TV Globo Fernanda Lima usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para anunciar que está grávida do terceiro filho com o também apresentador Rodrigo Hilbert.
"Três de abril de 2019. Grávidos e felizes!", escreveu ela no Instagram, na legenda da foto na qual aparece com uma barriguinha saliente ao lado do marido. Rodrigo Hilbert também não conteve a euforia e publicou a mesma foto no perfil dele na rede social.
"Família crescendo", disse o apresentador do GNT. Em tom de brincadeira, ele inclinou a própria barriga para fingir que também está "grávido".
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão juntos há 17 anos e são pais dos gêmeos João e Francisco, que vão completar 11 anos de idade no dia 20 de abril. Os fãs do casal comentaram a notícia. "Que venha com muita saúde" e "Eu amo esse casal" foram algumas das mensagens enviadas nesta quarta-feira.

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