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'Terapia'

'Gosto muito de lavar a louça, é terapia', diz Ticiane Pinheiro

Apresentadora também revelou o desejo de ter um filho com César Tralli

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 00:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2018 às 00:07
A apresentadora Ticiane Pinheiro Crédito: Instagram | @ticipinheiro
A apresentadora Ticiane Pinheiro usou seu canal no YouTube para responder perguntas de alguns de seus seguidores nesta sexta-feira, 27. Em uma delas, uma fã questionou se Ticiane gostava de cozinhar para o marido nas horas de folga, ela comentou que fez um curso de culinária.
"Comecei a fazer porque a Rafinha [filha de Ticiane com Roberto Justus] foi pra escola um dia e a professora perguntou 'qual comida sua mãe faz que você adora?', e ela deixou em branco. Isso me deixou muito mal. Aí fui fazer o curso. No começo eu tava empolgada e queria cozinhar, fazia um franguinho xadrez... Ela comeu três pratos só pela felicidade de saber que eu tinha feito", contou.
"Com o César, quando a gente tá em casa, mais ele que cozinha pra mim. Faz uma salada maravilhosa, um salmão na chapa. Ele não sabe cozinhar muito, assim, e nem eu", continuou.
Em seguida, garantiu: "Gosto muito de lavar a louça, acho que lavar a louça é uma terapia. Então prefiro que ele fique com essa função e eu fique arrumando, limpando."
Ticiane ainda revelou o desejo de ter um filho com seu marido, o jornalista César Tralli: "Como eu já disse, tenho muita vontade de ter outro filho porque eu sempre quis ter dois filhos. Só que eu não tenho pressa. A gente casou há pouco tempo, tá curtindo essa coisa, arrumando a casa, redecorando, comprando umas coisinhas, viajando bastante só nós dois. A gente já tá junto há quatro anos, só que casados há três meses."
"Eu quero sim ter um filho com ele. Sei que eu já tô na idade que a gente tem que correr. MAs como eu tenho o primeiro filho, não tenho que correr tanto assim. Então vamos ver, a gente vai deixando... Deixa a vida me levar, vida leva eu!", concluiu, citando a música de Zeca Pagodinho.
Confira a íntegra do vídeo abaixo:

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