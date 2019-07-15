REPERCUSSÃO

'Foi milagre. Não bati a cabeça', diz padre Marcelo Rossi após empurrão

'Ontem eu fiz um B.O.: Bíblia e oração', afirmou o sacerdote em seu canal no YouTube

Publicado em 15 de julho de 2019 às 19:57 - Atualizado há 6 anos

Padre Marcelo Rossi Crédito: YouTube / @Pe Marcelo Rossi

O Padre Marcelo Rossi falou, em vídeo transmitido em seu canal no YouTube na manhã desta segunda-feira, 15, sobre seu estado de saúde, após ter sido empurrado enquanto celebrava uma missa no último domingo, 14. "Fui salvo. Foi milagre", afirmou.

"Muitos sabem do que aconteceu ontem e eu só posso dizer: obrigado, senhor, e obrigado, mãe [olha para a imagem de Maria]. Porque ela passou na frente. Não estaria aqui hoje, confesso a vocês", começou o padre, falando sobre o tema.

Em seguida, continuou: "Fui checar depois e, misericórdia, realmente, não há uma explicação. Não tem como me defender, foi só a mãe, mesmo. E, graças a Deus, estou aqui. Deus é demais. Obrigado, Senhor, para te servir, e, mais do que nunca, guerrear, porque a fúria do inimigo, vocês viram... Mas, Deus é maior. Amém."

Mulher empurrou padre durante missa na Canção Nova Crédito: Reprodução

Pouco depois, Marcelo Rossi falou sobre seu estado de saúde: "Fui salvo. Foi milagre. Não bati a cabeça. Todos sabem que eu tenho problema na coluna. Não tocou a coluna. Machucou muito a perna, mas, só [posso] agradecer a Deus. Amém. Estou ótimo."

O padre ainda fez uma brincadeira com a sigla de "boletim de ocorrência", termo usado para registrar uma queixa sobre a agressão na delegacia.

"Ontem eu fiz um B.O.. Padre, que B.O.? Bíblia e oração. Se alguém fizer calúnia contra você, faça o maior B.O.: Bíblia e oração. Esse é o melhor boletim de ocorrência. E onde é a delegacia? Capela. Ao bom entendedor, meia palavra basta", concluiu o sacerdote.

Confira abaixo o vídeo publicado pelo padre Marcelo Rossi falando sobre o empurrão que sofreu em uma missa:

O E+ entrou em contato com a assessoria de imprensa do Padre nesta segunda-feira, 15, para saber o resultado de uma "avaliação médica" a qual Marcelo Rossi foi submetido após o ocorrido, e foi informado de que está "tudo certo. Ele fez o programa da rádio hoje normal, tudo sob controle."

"O padre está bem. O ocorrido com ele foi durante a missa que ele presidia neste domingo, 14, em Cachoeira Paulista, no encerramento do Acampamento PHN. Ele foi atendido pela equipe médica do evento e presidiu a celebração até o fim", informou também a assessoria, por meio de nota enviada no último domingo, 14.

Logo após a celebração da missa, a TV canção Nova divulgou um vídeo em que o Padre Marcelo Rossi tranquilizava os fãs após ter sido empurrado, afirmando que estava "ótimo", sentindo apenas pequenas dores.

O Padre Marcelo Rossi também voltou a utilizar suas redes sociais normalmente nesta segunda-feira, 15:

