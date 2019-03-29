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RECUPERAÇÃO

'Fez palhaçada com as enfermeiras', diz amiga sobre Claudia Rodrigues

Atriz, que tem esclerose múltipla, está internada desde sábado no hospital Albert Einstein, em São Paulo

Publicado em 

29 mar 2019 às 17:22

Publicado em 29 de Março de 2019 às 17:22

28/03/2019 - A atriz Claudia Rodrigues e a amiga e empresária Adriane Bonato Crédito: Instagram/@adriane_bonato_oficial
"Eu não disse que Claudinha ia voltar para nós? Tem que ter fé e acreditar!", escreveu Adriane Bonato nas redes sociais nesta quinta-feira, 28, comemorando a melhora no estado de saúde da atriz. A empresária e amiga acompanha a situação de Claudia Rodrigues de perto desde o início. A atriz enfrenta as consequências da esclerose múltipla desde 2006.
"Hoje (quinta) ela acordou muito bem e animada, começou a fazer palhaçadas com as enfermeiras, está se mexendo bem, só não anda. Comeu bem ontem, almoçou e jantou e hoje pediu para comer um espaguete à bolonhesa. Mas ainda está na UTI", informou a amiga.
Um dia antes, Adriane Bonato foi internada após passar mal na madrugada. Ela sentiu fortes dores no peito e teve oscilações de pressão, precisando ficar em observação e passar por exames, portanto, afastando-se de Claudia.
"Fui internada aqui no hospital com suspeita de infarto, pois tive fortes dores no peito. Fiz vários exames (eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassom, hemograma completo), depois fui medicada e fiquei em observação o dia todo. A noite, quando estava melhor, me liberaram para voltar para a UTI cuidar da Claudinha", escreveu Adriane no Instagram. A empresária informou que sofre com Síndrome de Burnout.
A esclerose múltipla, doença que atinge Claudia Rodrigues, causa fadiga crônica e perda dos movimentos. A enfermidade afeta 2,5 milhões de pessoas em todo o planeta, de acordo com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

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