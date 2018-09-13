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É O AMOR

'Feliz 14 anos, mozinho', declara Lázaro Ramos a Taís Araújo

Ator comemora união do casal e faz juras de amor nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 17:52

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 17:52

Taís Araújo e Lázaro Ramos durante apresentação de "Mister Brau", na Globo Crédito: Mauricio Fidalgo/Globo
Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo estão juntos há 14 anos. E a união do casal foi comemorada nas redes sociais nesta quinta-feira, 13.
"Canto para o mundo nosso amor, nossa parceria, porque tenho muito orgulho da família que somos. Tenho muito orgulho do nosso amor e por isso, hoje, quando completamos 14 anos juntos, mais uma vez venho dizer publicamente que te amo", escreveu Lázaro, no perfil oficial dele no Twitter.
O ator também disse que o relacionamento com Taís o faz mais forte e feliz: "Cada vez que sorrimos juntos ou nos damos as mãos para vencer um desafio, a sensação de não estar sozinho se renova. Obrigado por tudo".
Os fãs do casal comemoraram junto. "Tomara que Deus conceda bodas de prata e bodas de ouro. Vocês são exemplo de casal" e "Estou muito feliz em ver os dois juntos desde Cobras e Lagartos" foram alguns dos comentários dos internautas.

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