Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

'Faustão vai até os 112 anos', diz Faro, apontado como substituto

Apresentador da Record TV deu entrevista ao canal de Antonia Fontenelle, no YouTube

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 14:11

Publicado em 

02 abr 2019 às 14:11
11/09/2018 - O apresentador Rodrigo Faro Crédito: Divulgação/Record
A briga pela audiência da televisão aos domingos é acirrada e quando o produto dá certo, dura anos e anos na emissora. Rodrigo Faro é apresentador da Record TV desde 2008, quando estreou no reality show Ídolos.
Hoje, Faro é "dono" das tardes de domingo da emissora, a partir das 15h30, com Hora do Faro. Em entrevista ao canal de Antonia Fontenelle no YouTube, o apresentador falou sobre a disputa pela audiência.
"O domingo é para todo mundo, criança, idoso, não tem classe social. E a briga é grande, a responsabilidade é grande. O Faustão já está há 30 anos. Silvio Santos tem 50 anos. Eu estou formando o meu público nesses cinco anos. Isso para mim é maravilhoso". avaliou.
Sobre se tornar o substituto de Faustão, na TV Globo, Rodrigo Faro foi enfático. "Toda hora dizem que vou substituir o Faustão. Faustão vai até os 112 anos, gente! O Faustão vai largar aquele osso lá? Ele é um sucesso há 30 anos. Mas é legal ouvir isso das pessoas. A verdade é que eu nunca fui sondado pela TV Globo e estou muito feliz na Record", afirmou.
No ano passado, ele chegou a dizer que tentou muitas vezes ser apresentador da Globo, mas não teve oportunidade.
Rodrigo Faro irá interpretar o papel de Silvio Santos no cinema. O longa Silvio Santos: A Biografia, produzido pela Imagem Filmes, contará com relatos de pessoas próximas ao dono do SBT. Além disso, várias fases da vida do dono do Baú serão interpretadas pelo apresentador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

youtube
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados