'Eu não vou sair do Brasil', afirma Pabllo Vittar em entrevista

Cantora esclareceu fake news das quais foi alvo recentemente em entrevista ao 'Conversa com Bial'

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 20:55
Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @ernnacost
A cantora Pabllo Vittar será a entrevistada do Conversa com Bial nesta quarta-feira, 21, e aproveitou a ocasião para desmentir fake news que se espalharam recentemente em redes sociais: "Eu não vou sair do Brasil!"
"Você falou que ia deixar o Brasil, afinal?", questionou o apresentador Pedro Bial, em referência a boatos falsos espalhados pela internet de que Pabllo poderia se mudar do País dependendo do resultado das eleições realizadas este ano.
"Gente, foca bem na minha câmera pra ver se o pessoal de casa que ainda tá com dúvida não fica agora: meus amores, eu não vou sair do Brasil! Nem o negro vai voltar pra senzala, nem a mulher pra cozinha e nem o gay pro armário, meu amor!", respondeu a cantora.
SELINHO
No mesmo programa, o apresentador Pedro Bial recebeu Pabllo Vittar com um selinho. "Me faz menos macho, mas não me faz menos homem", afirmou.
A conversa completa, que irá ao ar nesta quarta-feira ainda abordará assuntos como política, bullying, espiritualidade a vontade de Pabllo em participar do Big Brother Brasil.

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

