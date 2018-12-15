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FAMÍLIA

'Eu mesma contei ao meu filho sobre o ensaio nu', diz Adriane Galisteu

Atriz afirmou que Vittorio, de 8 anos, 'sabe das revistas, só que ainda não viu'

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2018 às 17:22
15/12/2018 - Adriane Galisteu e seu filho, Vittorio Crédito: Instagram / @vittoriogioficial
A atriz Adriane Galisteu afirmou que não tem nenhum tipo de segredo com seu filho, Vittorio, de 8 anos de idade, e que já chegou a falar com ele até mesmo sobre os ensaios sensuais que fez no passado.
"Eu mesma contei para o meu filho sobre o ensaio nu. Vittorio sabe das revistas, só que ainda não viu. Imagina lá na frente ele saber por outras pessoas e perguntar por que eu não contei?", disse em entrevista ao Gshow nesta sexta-feira, 14
Adriane ainda afirmou ter "o maior carinho por esses trabalhos", e ressaltou que um deles foi feito apenas seis meses após ter dado à luz: "Foi especial porque estava plena como mãe e mulher."
"Se é com ou sem roupa, não importa. É um trabalho e eu não tenho problema com isso", complementou.

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